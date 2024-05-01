Ardahan'da JASAT Mercek-6 Operasyonunda 58 Zanlı Yakalandı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Jasat Mercek-6" operasyonu kapsamında yapılan çalışmalarda, 58 zanlı yakalandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri koordinesinde İlçe Jandarma ekipleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen MERCEK-6 operasyonunda 58 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. JASAT Mercek-6 operasyonları kapsamında aranan diğer şahısların da yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi. - ARDAHAN