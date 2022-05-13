Arazi kavgasında 71 yaşındaki adam ağır yaralandı - Haberler

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Arazi kavgasında 71 yaşındaki adam ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arazi kavgasında 71 yaşındaki adam ağır yaralandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 71 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 71 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.

Olay, Keskin ilçesine bağlı Seyfili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışmada N.K. isimli şahıs, M.T.'yi (71) pompalı tüfekle vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.T., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.T.'nin sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi. Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın şüphelisi N.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale, Hisarcık, 3. Sayfa, Haberler

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