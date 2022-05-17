Aranan DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı - Haberler

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Aranan DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aranan DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda; 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda; 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kayseri 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu şahıs; Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Terörle Mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Kayseri, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

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