Aracın kaputuna giren kediyi, telefondan açtıkları kedi sesiyle kurtardılar

ANTALYA - Antalya'da aracın kaputuna giren kediyi çıkarmak için uğraşan vatandaşların ilginç yöntemi sonuç verdi. Yavru kedi telefondan açılan kedi sesini duyunca ortaya çıktı.

Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın motor kısmından gelen kedi sesi vatandaşları harekete geçirdi. Sokaktan geçerken sesi duyan her vatandaş kediyi çıkartmak için farklı uğraşlar verse de sonuç alınamadı. Bir vatandaşın sıra dışı yöntemi yavru kedinin ortaya çıkmasını sağladı. Cep telefonundan açılan kedi sesini duyan yavru kedi aracın içinden çıktı. Kedi sesinin kediyi ortaya çıkardığını belirten, Mehmet Bilmiş, "Araç içerisinde yavru bir kedi girmişti. Kendi imkanlarımızla çıkarmaya çalıştık ve başardık. Kedi sesi çıkararak, kediyi çıkarttık. Kediyi güvenli bir şekilde çıkardık" dedi.