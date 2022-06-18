Aracın kaputuna giren kediyi, telefondan açtıkları kedi sesiyle kurtardılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aracın kaputuna giren kediyi, telefondan açtıkları kedi sesiyle kurtardılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Aracın kaputuna giren kediyi, telefondan açtıkları kedi sesiyle kurtardılar Antalya'da aracın kaputuna giren kediyi çıkarmak için uğraşan vatandaşların ilginç yöntemi sonuç verdi.

Aracın kaputuna giren kediyi, telefondan açtıkları kedi sesiyle kurtardılar

ANTALYA - Antalya'da aracın kaputuna giren kediyi çıkarmak için uğraşan vatandaşların ilginç yöntemi sonuç verdi. Yavru kedi telefondan açılan kedi sesini duyunca ortaya çıktı.

Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın motor kısmından gelen kedi sesi vatandaşları harekete geçirdi. Sokaktan geçerken sesi duyan her vatandaş kediyi çıkartmak için farklı uğraşlar verse de sonuç alınamadı. Bir vatandaşın sıra dışı yöntemi yavru kedinin ortaya çıkmasını sağladı. Cep telefonundan açılan kedi sesini duyan yavru kedi aracın içinden çıktı. Kedi sesinin kediyi ortaya çıkardığını belirten, Mehmet Bilmiş, "Araç içerisinde yavru bir kedi girmişti. Kendi imkanlarımızla çıkarmaya çalıştık ve başardık. Kedi sesi çıkararak, kediyi çıkarttık. Kediyi güvenli bir şekilde çıkardık" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title