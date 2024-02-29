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Antalya Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, bölge esnafından bir vatandaş, kavşakta kazasız gün geçmediğine dikkat çekerek kavşağa önlem alınması gerektiğini söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, bölge esnafından bir vatandaş, kavşakta kazasız gün geçmediğine dikkat çekerek kavşağa önlem alınması gerektiğini söyledi.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Can Doğangün'ün kullandığı 07 BKK 746 plakalı motosiklet, Sefa Geçit'in kullandığı 33 AON 372 plakalı otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü Can Doğangün ve çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden kaldırıma fırlayan motosikletteki yolcu İbrahim Kaymaz yaralandı.

Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki esnaf ve yoldan geçen vatandaşlar koştu. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Acil önlem alınsın"

Kazanın meydana geldiği kavşakta iş yeri bulunan bir vatandaş, kavşakta kazasız günün geçmediğine dikkat çekerek, "Bu kadar kaza meydana gelmesine rağmen bu kavşakta önlem alınması için illaki birilerinin ölmesi mi bekleniyor? Buraya acilen önlem alınmalıdır" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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