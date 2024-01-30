Antalya-Konya karayolu trafiğe açıldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde tırların geçişine kapatılan yol trafiğe açıldı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya kara yolunda kar yağışı ve tipinin etkili olması nedeniyle gece 01.30 sıralarında tedbir amaçlı çekici türü araçların geçişine kapatıldı ve trafik ekipleri tarafından dinlenme tesislerine yönlendirilmişti. Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başlayan kar yağışı Seydişehir ilçesine kadar etkili oldu. Pazar gecesi başlayan kar yağışı etkisini artırarak bin 825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer 25-30 santimetreye ulaştı. Akseki-Seydişehir Karayolu, tedbir olarak tırların geçişine saat 01.00 saatlerinde kapatılmış, Akseki Bölge Trafik ekipleri ise uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirmişti.

Karayolları Alacabel ekipleri gece saatlerinde çok sayıda iş makinesi ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının bölgede etkisini yitirmesi ile birlikte tırların trafiğe çıkmasına izin verildi. - ANTALYA