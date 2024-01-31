Antalya'da müstakil evde çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Antalya'nın Kumluca ilçesine müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.10 sıralarında Kumluca ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Hükumet Sokağında Mehmet Yılmaz'a (50) ait müstakil evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimsenin bulunmadığı evde bazı eşyalar yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA