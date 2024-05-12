Antalya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobile Motosiklet Çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Antalya Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kazayı yaralanmadan atlatan genç, motosiklet sürücüsünün yol kenarında bekleyen arkadaşına bakarken kaza yaptığını söyledi.

Kaza, Antalya Caddesinde Adliye istikametinden Yapay Şelale istikametine seyir halindeki Hasari Çetin'in kullandığı 07 MRT 63 plakalı motosikletin, Yapay Şelale önündeki trafik ışıklarında bekleyen Serkan Keş'in kullandığı 42COS 34 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.

Kazada başını yere çarpan motosiklet sürücüsü, başında kask olmasına rağmen yaralanırken bilincinin yerinde olmadığı gözlendi. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kazayı yaralanmadan atlatan genç, motosikleti kullanan arkadaşının yolun karşısında durakta bekleyen bir arkadaşını gördüğünü, ona bakarken önünde duran otomobili fark etmeyerek arkadan çarptığını söyledi.

Kazanın ardından motosiklet sürücüsüne sürücü belgesi olmadığı için 12 bin 978 TL, aracın muayenesinin olmadığı için bin 507 TL ve sigortasının olmaması nedeniyle 690 TL olmak üzere toplam 15 bin 175 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA