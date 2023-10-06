Antalya'da Bunalıma Giren Kadın Evdeki Eşyaları Balkon ve Pencereden Attı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde yalnız yaşayan Ş.Ö. (48), bunalıma girerek evdeki eşyaları balkon ve pencereden attı. Eline aldığı bıçakla da çevredekilere bağıran kadını, eve giren polis durdurdu. Ambulansa alınan kadın hastaneye götürüldü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Bahçeyaka Mahallesi Hacı Kozak Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Site içindeki apartmanın 3. katında kiracı olarak yalnız yaşadığı öğrenilen Ş.Ö., henüz bilinmeyen nedenle girdiği bunalım sonucu evdeki eşyaları pencereden ve balkondan aşağı fırlatmaya başladı. Bir ara elinde bıçakla balkona çıkan ve çevredekilere bağıran kadın, ütü, masa, sandalye, televizyon ve mutfak eşyalarını attı. Çevredekilerin sakinleştirme çabaları sonuç vermeyince ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye önlem amacıyla hava yastığı açarken, polis ise kadını uzun süre ikna etmek için çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucu eve giren polis ikna çabalarına direnen Ş.Ö.'yü yakaladı. Ambulansa bindirilen Ş.Ö., hastaneye götürüldü. (DHA)