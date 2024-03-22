Antalya'da 8 Milyon 970 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Antalya'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 milyon 970 bin boş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmaları kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kepez ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 8 milyon 970 bin boş makaron 6 bin 920 kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişiye "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA