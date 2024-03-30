Antalya'da 7 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kamyonda jandarma tarafından yapılan aramada, 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il dışından kamyon ile Antalya'ya yüklü miktarda kaçak/sahte alkol sevki yapılacağı yönünde bilgi alındı. Sürücülüğünü Ö.G. isimli şahsın yaptığı kamyon Gazipaşa ilçesinde durdurularak yapılan aramada 7 ton kaçak/sahte etil alkol

ele geçirildi. Yakalanan malzemelere el konulurken, sürücü gözaltına alındı. - ANTALYA