Antalya'da 5 ayrı mahallede 6 ayrı 'kapkaç' ve 'yağma' olaylarının şüphelisi yakalandı

Antalya'da 5 ayrı mahallede 6 ayrı 'kapkaç' ve 'yağma' olaylarının şüphelisi yakalanarak tutuklandı.

Meydankavağı, Muratpaşa, Karşıyaka, Konuksever, Yenigün Mahallelerinde meydana gelen 6 ayrı 'kapkaç' ve 'yağma' olaylarının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelinin M.A.K. olduğunu tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan M.A.K., 2 adet "gece vakti yağma" ve 4 adet "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık-kapkaç" suçundan olmak üzere 6 ayrı dosyadan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilip, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA