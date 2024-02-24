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Antakya'da Konteyner Yangını Söndürüldü

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir konteynerda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası soğutma işlemleri yapıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde konteynerda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinin Derince Mahallesi'nde bulunan bir konteynerda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası soğutma işlemleri gerçekleştirildi. Yanan konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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