Üye Girişi
Haberler

Antakya'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anında motosiklette bulunan şahısların havaya uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 şahıs yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 şahsın havaya uçma anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde meydana geldi. Konteyner kent girişinde meydana gelen kazada; dönüş yapmak isteyen FORD marka kamyonetle, motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 genç şahıs yakalandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anında motosiklette bulunan şahısların çarpışmanın etkisiyle uçtuğu anlarsa kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Motosiklet Antakya Güvenlik Kamerası Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

 Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

 Suriyeli çoban, emekli zabıta amiri olan patronunu öldürdü

Suriyeli çoban, emekli zabıta amiri olan patronunu öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title