Ankara'nın Mamak ilçesinde sokakta gözüken yılan paniğe neden oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde sokakta gözüken yılan paniğe neden oldu.

Şahintepe'de meydana gelen olayda sokakta görülen yılan, mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına geri götürdü. - ANKARA