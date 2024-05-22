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Ankara'nın Mamak ilçesinde sokakta gözüken yılan paniğe neden oldu

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Şahintepe'de meydana gelen olayda sokakta görülen yılan, mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına geri götürdü.

Ankara'nın Mamak ilçesinde sokakta gözüken yılan paniğe neden oldu.

Şahintepe'de meydana gelen olayda sokakta görülen yılan, mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına geri götürdü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şahintepe İtfaiye Ankara Mamak Hayvanlar Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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