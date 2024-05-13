Ankara'da yol kenarında mahsur kalan yavru kediyi şoför kurtardı

ANKARA - Ankara'da yolun ortasında kalmış bir yavruyu kediyi fark eden çekici şoförü, hayvanın hayatını kurtardı.

Ankara'da bir çekici trafikte seyir halindeyken yolun ortasında mahsur kalan yavru kediyi son anda fark etti.

Sürücü Erkan Uludağ, trafiğin yoğun olduğu Anadolu Bulvarı'nda çekici ile seyir halindeyken refüjde mahsur kalan yavru kediyi fark etti. Uludağ, ileride aracını durdurup, yürüyerek geri döndü. Refüjde hareketsiz bekleyen kediyi ezilmekten kurtaran Uludağ veterinere götürdü. Uludağ, sağlık durumu iyi olan 'Refüj' adını verdiği kediyi daha sonra sahiplendirmek için evine aldığı öğrenildi.