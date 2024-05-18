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Ankara'da soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgili soruşturma kapsamında, firari sanık ile şüpheli arasındaki iletişime aracılık yaptığı tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgili soruşturma kapsamında, firari sanık ile şüpheli arasındaki iletişime aracılık yaptığı tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, "Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık SS ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halen gözaltında 8 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerin dijitallerinin inceleme işlemleri devam etmektedir. Soruşturmada gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı hususu saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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