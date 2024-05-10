Ankara'da gece kulübü önünde silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir gece kulübünün önünde meydana gelen silahlı saldırıda güvenlik şefini bacağından yaralayan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir gece kulübü önünde meydana geldi. Dün gece saatlerinde A.B.K.'nin eski işlettiği gece kulübünün önüne giden D.A., gece kulübünün güvenlik şefine silahlı saldırıda bulunarak bacağından yaraladı. "Kasten yaralama" şüphesiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan D.A. güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA