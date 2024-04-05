Ankara'da AVM'de Çalışan Temizlik Görevlisi Düştü

Ankara'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bir çalışan temizlik görevlisi, asma kattan düşüp yere çakıldı. Ağır yaralanan işçi hastanede müşahedeye alınırken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya'da yer alan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgilere A.Ö. isimli temizlik işçisi, çalıştığı sırada asma kattan düştü. Giriş katında yer alan bir dükkanın zeminine çakılan işçi, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye nakledildi. Beyin kanaması geçiren ve vücudunun farklı yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen A.Ö.'nün geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahedeye alındığı belirtildi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - ANKARA