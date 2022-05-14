FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına 5 ilde eş zamanlı operasyon;11 gözaltı kararı - Haberler

ANKARA (İHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde, gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle örgütün sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen daha önce ilişiği kesilmiş; 6 astsubay, 3 askeri öğrenci, 1 yüzbaşı ve 1 üsteğmen olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde, 13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin 7'si yakalanarak gözaltına alınmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa