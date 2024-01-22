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Amasya'da Nöbetçi Eczaneye Bıçaklı Saldırı

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Amasya'da nöbetçi eczanede görev yapan eczane teknisyeni, iş yerinin kapısını kırarak içeri giren iki saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı. Teknisyenin kanlar içinde kaldığı o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da nöbetçi eczanede görev yapan eczane teknisyeni, iş yerinin kapısını kırarak içeri giren iki saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı. Teknisyenin kanlar içinde kaldığı o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, bir çiğ köftecide çalışan kişi, kendisini kovalayan iki şahıstan kaçıp nöbetçi eczaneye sığındı. Rafların arkasına saklanıp yardım dilediği eczane teknisyeninden polis çağırmasını istedi. Polisi telefonla arayan teknisyen Emre Gökçe, iş yerinin kapısını kilitledi. Eczanenin önüne gelen E.Ç. ve babası M.Ç. eczanenin kapısını kırıp içeri girerek teknisyene saldırdı. Başına ve vücuduna bıçak darbeleri alan 29 yaşındaki Gökçe kanlar içinde kalırken, saldırının şokuyla patronuna telefon açıp yardım istedi. Saldırganlar ise kaçmak üzereyken eczanenin önünde polis ve bekçiler tarafından yakalandı.

Olayı duyar duymaz yarım saat önce ayrıldığı eczaneye hızla dönen Eczacı Serkan Zobu, "Geldiğimde her yer kan içindeydi. Camlar kırılmış, ortalık savaş alanı gibiydi. Personelimizi ambulansla hastaneye gönderdik. Başında, yüzünde dikişler var. Bacağında dikişler var. Her yerine bıçak darbesi almış durumda" dedi.

Taburcu edilen personelinin yüzündeki bıçak darbesi nedeniyle tedavisine devam edileceğini vurgularken, saldırganlardan şikayetçi olduklarını anlatan Zobu, "Saldırı yaralamaya yönelik değil adam öldürmeye yönelik gibi. Bıçak darbelerini rastgele savurmuş. Vahşet yaşanmış" diye konuştu.

Aynı zamanda Amasya Eczacı Odası Başkanı olan Zobu, "Gecenin ilerleyen saatlerinde nöbetçi eczanelerin dışında çok az yer açık kalıyor. Çevremizde güvenlik güçlerine ait araçların beklemesi gerektiğine inanıyorum. Aşırı alkol ya da uyuşturucu almış kişiler açık hedef olarak bizi görebiliyor. Bundan dolayı tedbirler artırılmalı" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eczane Amasya Gökçe Saldırı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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