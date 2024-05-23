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Amasya'da Ferhat Tüneli'nde Motosiklet Kazası

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Amasya'da Ferhat Tüneli'nde seyir halindeyken yolun sağındaki bordür taşlarına çarparak devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Amasya'da Ferhat Tüneli'nde seyir halindeyken yolun sağındaki bordür taşlarına çarparak devrilen motosikletteki 2 kişi sürüklenerek yaralandı. Kaza anı tünelin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yiğit Köknar'ın (19) kullandığı 05 AL 006 plakalı motosiklet, yolun sağındaki bordür taşlarına çarparak devrildi. Yolda metrelerce sürüklenen sürücü ve arkadaşı Kemal Korkut (25) yaralandı.

Paniğe kapılarak ayağa kalkmaya çalışan gençlerin yardımına tünelden geçen araç sürücüleri koştu. Yaralılar yardım için duran bir sürücünün otomobiliyle hastaneye kaldırıldı. Kaskı bulunmayan sürücü Köknar'ın başını bordür taşlarına çarptığı için hayati tehlikesinin bulunduğu, arkadaşının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Motosikletin ve üstündekilerin sürüklendiği anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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