ALTSO Başkanı Eray Erdem, Yangın Yönetmeliği Komisyonunda Görev Aldı

ALTSO Başkanı Eray Erdem, Yangın Yönetmeliği Komisyonunda Görev Aldı
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Alanya Ticaret Odası Başkanı Eray Erdem, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yangın yönetmeliği komisyon toplantısına katılarak, sektörün görüşlerini ve taleplerini aktardı. Yeni yönetmeliğin revize edilmesi için destek talep ettiklerini ifade etti.

Alanya Ticaret Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gerçekleşen yangın yönetmenliğinin değerlendirildiği komisyonda görev aldı.

ALTSO, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın daveti üzerine "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" ile ilgili komisyon toplantısına; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çandır, Antalya TSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve Manavgat TSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile beraber katıldı.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, "Son derece yararlı gördüğümüz komisyon toplantısı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan'ın başkanlığında, bakanlık bürokratlarının katılımı ile gerçekleşti. Komisyonda Yeni yangın yönetmeliğinin sektörün gerçekleri, talep, görüş ve önerileri doğrultusunda revize edilmesi için Genel Müdürümüzden destek istedik ve kendisini ayrıntılı bilgilendirdik. Yangın Yönetmeliği konusunda hazırladığımız raporu da hem Genel Müdürümüze ve de komisyonda yer alan bürokratlara takdim ettik. Bakanlığımızın sektörde büyük kaygı oluşturan yönetmelikle ilgili sektörün dinamiklerine söz hakkı tanıması ve görüşlerini almasını çok olumlu buluyoruz. Bu işbirliğinin sonuçlarının da ülkemiz için yararlı kararlara vesile olacağına inanıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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