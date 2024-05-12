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Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı

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Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında, alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı. Sürücünün aracının aynasına çarparak kaçtığı hafif ticari araç, 500 metrelik takibin ardından durduruldu. Alkol kontrolünde cihazı üflemek yerine içine çeken sürücü polisi uğraştırdı.

Antalya'nın Alanya- Manavgat D-400 Karayolundan yan yola dönen sürücü, aracının aynasına çarparak kaçan hafif ticari aracı, 500 metre kovalayarak yakaladı. Yakaladığı sürücünün anahtarını alıp trafik ekiplerine teslim ederken, kaçan sürücünün ehliyetinin olmadığı, 2.12 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkol kontrolü sırasında cihazı üflemek yerine içine çeken sürücü polisi uğraştırdı.

Olay, Alanya- Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken Aşağı Işıklar kavşağında yan yola dönmekte olan Ali Öksüzoğlu'nun kullandığı 07 BMU 029 tur minibüsüne, yolun sağ şeridinden yan yola girmek isteyen Akın Durmuş'un kullandığı 07 AK 660 hafif ticari araç çarptı.

Kaçmaya çalışırken yakalandı

Kazanın ardından 07 AK 660 Hafif ticari araç durmayarak yan yolda kaçarken, tur minibüsü sürücüsü yaklaşık 500 metrelik takibin ardından, hafif ticari aracın önünü kesip durdurdu, kaçmaması için aracın anahtarına el koydu. Tur minibüsü sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine trafik ve jandarma ekipleri geldi.

Alkol var ehliyet yok

Olay yerine gelen Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kaçan araç sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, 2.12 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkol kontrolü yapan polisin de zorlandığı ölçüm sırasında alkolmetreyi üflemek yerine içine çeken sürücü polisin uyarısıyla cihazı üfleyebildi.

Araç sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 978 TL, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL olmak üzere toplam 19 bin 417 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

D-400 Karayolu Manavgat trafik Alanya Trafik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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