Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 18 araç trafikten men edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından yapılan uygulamada 18 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından genel trafik uygulamaları yapıldı. Uygulamalarda 709 araç kontrol edildi. 18 araç ve sürücüsüne 62 bin 164 TL cezai işlem uygulanırken, 18 araç trafikten men edildi. - ANTALYA