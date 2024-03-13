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Alanya'da Kamyon ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Payallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ü. (65) yönetimindeki 07 HDC plakalı kamyon ile 07 ACM 791 plakalı Didem Nur Güvenç (17) idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Didem Nur Güvenç ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Güvenç'in hayatını kaybettiği öğrenilirken, kamyon sürücüsü T.Ü. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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