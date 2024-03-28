Alanya'da apartmandan düşen kız çocuğu yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartmanın 3'üncü katından aşağıya düşen kız çocuğu yaralandı. Yaralı kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşında bir kız çocuğu henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 3'üncü katından aşağıya düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kız çocuğu sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA