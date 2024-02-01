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Akyazı'da Koruluk Çöktü: Yaşlı Kadın Yaralandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kadın, odun almak için girdiği koruluğun çökmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşlı bir kadın, odun almak için girdiği koruluğun çökmesi neticesinde yaralandı.

Pazarköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Osman U.'ya ait evin bahçesinde bulunan koruluğa odun almak için giren Birnaz U. (82), çöken koruluğun altında kalarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Hafif şekilde yaralanan kadın tedavi altına alınırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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