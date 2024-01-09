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Akyazı'da 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı suçtan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. isimli şahıs Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Akyazı Tutuklama Cezaevi Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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