Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, oluşabilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla Aksaray polisi, şok uygulamalarla araç ve şahısları didik didik aradı.

Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, meydana gelebilecek kötü olayların önüne geçilebilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı şok uygulamalarla olumsuzluğa geçit vermiyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehir genelinde şok uygulama yapan asayiş ekipleri, araçları bir bir durdurarak denetledi. Araç plakalarının sorgulandığı, araçların didik didik arandığı uygulamalarda sürücü ve yolcular da Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçiriliyor. Özellikle şehrin önemli noktalarında yapılan uygulamalar ayrıca kenar mahallelerde de yapılarak suç ve suçlulara geçit verilmiyor. - AKSARAY