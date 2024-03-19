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Aksaray'da Yolcu Otobüsleri Sıkı Denetim Altında

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Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, yolcu otobüslerini denetimden geçirerek kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Aksaray'da yolcu otobüslerin karıştığı kazaların önlenmesi ve buna bağlı olarak can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla jandarma ekipleri yolcu otobüslerini sıkı denetimden geçiriyor.

Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, yaptığı birçok denetim faaliyetlerinin yanı sıra yolcu otobüslerini de denetimden geçiriyor. Yolcu otobüslerinin karıştığı kazaların en aza indirilmesi ve buna bağlı olarak yaşanan can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla uygulama yapan trafik jandarması şehir, genelinde yolcu otobüslerini bir bir denetliyor. Karayolları başta olmak üzere ilçe, belde ve köy yollarında da şehirlerarası yolculuk yapan ve aynı zamanda tur otobüslerine yönelik denetim yapan trafik jandarması mevsime uygun lastik kullanımı, yetki belgeleri, psiko teknik değerlendirme raporu, SRC belgesi ve yedek şoför olup olmadığını kontrol ediyor. Ayrıca takograf kayıtlarından şoförlerin hız, çalışma, dinlenme süreleri ve cihaza takılı sürücü belgesinin aracı kullanan kişiye ait olup olmadığını da denetleyen trafik jandarması otobüste seyahat eden yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığı kontrolden geçiriyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aksaray Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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