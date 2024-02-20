Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma 5 şüpheliyi çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri yapılan çalışmalarda 5 şahsın uyuşturucu madde kullandığı, bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, 6 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 20 gram kubar esrar, 5 gram sentetik cannobinoid bonzai ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken buradaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.