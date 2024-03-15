Aksaray'da sahte içki üretim ve ticaretine jandarma darbesi

AKSARAY - Aksaray'da sahte içki üretimi ve ticareti yapan şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 150 litre sahte içki ele geçirilirken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şahsı sahte içki üretimi ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma KOM ekipleri, ismi ve adresi belirlenen D.A. isimli şahsı takibe aldı. Şahsı ve ikametini teknik ve fiziksel olarak takip eden jandarma ekipleri, 2 günlük yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda D.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada şişe ve bidonlarda 150 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.