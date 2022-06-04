Akıl sağlığı yerinde olmayan şahsın çıkardığı yangında 1 hektar alan yandı - Haberler

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Akıl sağlığı yerinde olmayan şahsın çıkardığı yangında 1 hektar alan yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Akıl sağlığı yerinde olmayan şahsın çıkardığı yangında 1 hektar alan yandı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında 1 hektar alan yandı.

Akıl sağlığı yerinde olmayan şahsın çıkardığı yangında 1 hektar alan yandı

ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında 1 hektar alan yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Pembelik ve Pınarbaşı yolları arasında Pınarbaşı Mevkiinde çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine giden ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında bir 1 hektar alanın yandığı öğrenildi. Öte yandan yangını bölgede yaşayan akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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