Akdeniz Üniversitesi Camii'nde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Akdeniz Üniversitesi Camii'nde bırakılan mamaya ulaşmak isterken klima ünitelerini korumak için kurulan demir korkulukların içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki Akdeniz Üniversitesi Camii'nde meydana geldi. Cami altındaki kütüphaneye gelen öğrenciler, kedinin demir korkuluklarla çevrili olan klima ünitelerinin içinden çıkamadığını gördü. Kendi imkanlarıyla kediyi çıkarmaya çalışan öğrenciler, başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler korkulukların bir bölümünü açarak kediyi kurtardı. Açılan bölümden hızla çıkan Kedi, yerleşke içinde gözlerden kayboldu.

Üniversite öğrencisi Mustafa Boyraz, "Kedi yukarıdan girmiş. Alt tarafta mama vardı, ona ulaşmaya çalışmış ama çıkamamış ve bağırıyordu. Kediyi gördüğümüzde sıkışmış haldeydi. Çıkarmaya çalıştık ancak başaramadık. İtfaiye gelip çıkardı ve kedi özgürlüğüne kavuştu" dedi. - ANTALYA