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Akaryakıt istasyonunda araç alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

3. Sayfa Haberleri

Akaryakıt istasyonunda araç alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Samsun'da akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan alev alan minibüs görevlilerce itilerek uzaklaştırıldı.

Samsun'da akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan alev alan minibüs görevlilerce itilerek uzaklaştırıldı. Facianın eşiğinden dönülen olay anbean kameraya yansıdı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onurcan Küçükarslan idaresindeki 55 ABP 035 plakalı minibüs mazot aldıktan sonra sürücü aracı çalıştırmak istedi. Bu sırada aracın motor kısmından yangın çıktı. Akaryakıt istasyonu görevlileri aracı iterek pompaların yanından uzaklaştırdı ve muhtemel bir faciayı önledi. Daha sonra da motoru saran alevleri yangın söndürme tüpleri ile söndürerek minibüsün tamamen yanmasına engel oldu.

Minibüsün itilmesi ve görevlilerin koşturup söndürme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonu Müdürü Hikmet Şimşek, olaya anında müdahale ederek yangını söndürdüklerini söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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