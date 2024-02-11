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AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, AK Parti İstanbul İl Binası önünde gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu AK Parti İstanbul İl Binası önünde meydana geldi.

Ak Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, AK Parti İstanbul İl Binası önünde gerçekleşen trafik kazasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu AK Parti İstanbul İl Binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il binasına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baltacı yola savrularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Baltacı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından Baltacı ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Baltacı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Sosyal Medya Platformu X'te yaptığı açıklamada;

"AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız.

Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı ali olsun inşallah" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul AK Parti Beyoğlu Trafik Kazaları 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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