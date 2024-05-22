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Ağrı'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şahıs Uyuşturucu ve Silahla Yakalandı

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Ağrı'da yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yapan 2 şahıs, uyuşturucu, silah ve çeşitli aletlerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde ruhsatsız tabanca, metamfetamin ve kazı için kullanılan aletler bulundu.

Ağrı'da kaçak kazı yapan 2 şahıs, uyuşturucu, silah ve çeşitli aletlere yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığıekiplerince, Ağrı'da yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında, iki şahsın kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan şahısların kazı yaptığı bölgede 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 9 adet tabanca fişeği, 2 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 adet dedektör, 1 adet yılan kamera ve bağlantı ekranı, 2 adet manyetik alan taraması için bakır alet, 1 adet metre, 2 adet murç demir, 2 adet kürek, 1 adet kazma ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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