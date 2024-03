Ağrı'da güvenlik toplantısı yapıldı

Ağrı'da, Vali Mustafa Koç başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ağrı Valiliği toplantı salonunda asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Düzenlenen toplantıda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile birlikte kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Mustafa Koç; asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

Ağrı'da son iki ay içerisinde en fazla olan suçun dolandırıcılık olduğunu söyleyen Vali Mustafa Koç vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini belirterek, "Bizler ilimizin kalkınması, gelişmesi, huzuru, güvenliği ve refahı için birçok alanda kamu hizmeti sunuyor ve çalışmalar yapıyoruz. Bunların en önemlilerinden biri geniş bir alanda yürüttüğümüz emniyet ve asayiş yani güvenlik hizmetidir. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatları ve Türkiye'nin Huzuru adı altında ortaya koyduğu güçlü ve kararlı vizyon doğrultusunda ' Ağrı'nın Huzuru, Türkiye'nin Huzuru' diyerek başta terör, göçmen kaçakçılığı, narkotik, organize suçlar, kaçakçılık, asayiş olayları, siber suçlar, trafik ve okul güvenliği olmak üzere her alanda suç ve suçluyla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Ben bu vesile ile 7 gün 24 saat durmadan, duraksamadan ilimizin huzur ve güvenliği için çalışan İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızda görevli tüm arkadaşlarıma her alanda ilimize ve hemşehrilerime hizmet eden tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belirttiğimiz gibi 7 gün 24 saat esasına göre ilimizin her noktasında fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimizce 2024 yılının ilk iki ayında yapılan asayiş uygulamalarında kişilere karşı işlenen suçlar ve mal varlığına karşı işlenen suçlar başta olmak üzere 776 suça müdahale edilmiştir. Bu suçlardan yüzde 91'i aydınlatılmıştır.

Mal varlığına karşı işlenen suçlardan olan dokuz önemli suçtan ilimizde son iki ayda, işyerinden ve kurumdan hırsızlık 16, evden hırsızlık 25, otodan hırsızlık 2, oto hırsızlığı 2, motosiklet hırsızlığı 1, dolandırıcılık 42 şeklinde gerçekleşmiştir. İlimizde son iki ayda kapkaç ve yankesicilik suçu olmamıştır" dedi.

Dolandırıcılık suçu daha fazla

İlde son iki ayda en fazla olan suç dolandırıcılık suçu olduğunu belirten Vali Mustafa Koç, "Son zamanlarda farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Biz bunlara engel olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmaları, tanımadıkları, bilmedikleri hiç kimseyle veya kurumla kişisel verilerini, şifrelerini paylaşmamaları ve ödeme yapmamaları, şüpheli bir durumda hemen 112'yi aramaları son derece önemlidir. Suç ve suçluyla mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığımızın ve Sayın Bakanımızın üzerinde hassasiyetle durduğu aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ilimizde son iki ayda 144 kişi yakalanarak adli makamlara ve cezaevlerine teslim edilmiştir" dedi.

Sınır güvenliği, uyuşturucu ve terörle mücadele noktasında da bilgilendirme yapan Vali Koç, "Vatandaşlarımızı ve gençlerimizi zehir tacirlerine zehirletmemekte kararlıyız. Zehir tacirlerinin her daim enselerinde olacağız. Bu kapsamda Ağrı'mızın huzuru ve güvenliği için 2024 yılının ocak ve şubat aylarında yapılan 38 operasyonda 106 kilogram metanfetamin, 10 kilogram 253 gram Afyon sakızı, 432 gram uyuşturucu madde ve 130 bin adet narkotik ilaç ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarda 47 zehir taciri yakalanmış, 38'i tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. İlimizde yakalanan uyuşturucu madde miktarlarının çoğunluğu sınır ili olmamız dolayısıyla Gürbulak Gümrük Sahası'nda emniyet ve jandarma birimlerimizce yapılan yol kontrol noktalarındaki yakalamalardır.

Uyuşturucu ile mücadelede bir taraftan arzla mücadele kapsamında satan, alan, getiren, götüren, imal eden tüm unsurlarla mücadele ederken, diğer taraftan taleple mücadele kapsamında daha önce Devletimizin ilgili birimleri tarafından benimsenip uygulamaya konulan plan ve stratejiler doğrultusunda tüm kurumlarımızla birlikte eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerimiz devam ediyor.

Bunlardan 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projemiz kapsamında son iki ayda ilgili birimlerimizce 2 bin 383 vatandaşımıza eğitim verilmiştir.

Aynı şekilde İçişleri Bakanlığımız tarafından hazırlanmış, uyuşturucu ile mücadelede bir yazılım sistemi olan Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) projesi ile ilimizde 17 mahalle ve 25 sokak üzerinde 7 kez farklı tarihlerde yapılan uygulamalarda 980 şahıs, 252 araç sorgulanmış, 3 şahıs yakalanmıştır" diye konuştu.

Vali Mustafa Koç, halkın huzuru, güvenliği ve refahı için zehir tacirlerine asla göz açtırmamakta kararlı olduklarını ifade ederek, "Mücadelemiz her zaman artarak devam edecektir. Ağrının huzuru Türkiye'nin huzuru diyerek çalışmalarımıza tüm alanlarda aralıksız devam ediyoruz. Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında son iki ayda ilimizde 265 operasyon düzenlenmiş olup; 374 kişi gözaltına alınmıştır. Bu operasyonlarda 34 bin 500 paket sigara, 22 ton akaryakıt, 51 adet cep telefonu, 14 bin 500 adet emtia, 48 bin 150 adet makaron ve 10 kilogram 130 gram altın ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Organize suçlarla mücadele kapsamında ilimizin huzurunu bozmak isteyenlere karşı 2024 yılının ocak ve şubat aylarında düzenlenen iki operasyonda 5 şahıs gözaltına alınmıştır" diyen Vali Koç, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yapılan operasyonlarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek ve 624 adet fişek ele geçirilmiştir. Ülkemize, milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden hain terör örgütleriyle her alanda mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde hain terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yılın ilk iki ayında 101 operasyon gerçekleştirilmiş, 18 şahıs yakalanmıştır.

Teknolojinin gelişmesi, sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile vatandaşlarımızı bu alanın zararlarından ve art niyetli kişilerden korumak için siber suçlarla mücadele ekiplerimiz siber alandaki çalışmalarını aralıksız sürdürmektedirler. 2024 yılının ilk iki ayında yapılan çalışmalarda 11 şahıs yakalanmıştır. Bunlardan 5'i tutuklanmış, 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

İlimiz bir sınır ili olması dolayısıyla özellikle Afganistan uyruklu yasa dışı göçmen girişi ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri açısından önem arz etmektedir. Bundan dolayı düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle devam etmektedir.

87 km'lik İran sınırımızda güvenlik duvarı, aydınlatma, kamera ve algılayıcılar, optik kuleler, termal kameralar, şahin gözler, zırhlı gözetleme araçları ile her türlü fiziki tedbir Milli Savunma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızca müştereken alınmış durumda, bununla birlikte hudut kartallarımız, arkasında jandarmamız, emniyetimiz, Gürbulak sınır kapısında gümrük personellerimiz tam bir uyum içerisinde il göç idaremizle birlikte çalışmaktadır."

Her türlü tedbiri almada kararlıyız

"Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte sınırlarımızın her santimini korumada, ülkemize yasadışı yollardan girmeye çalışanlara karşı her durum ve şartta gereken her türlü tedbiri alma konusunda kararlıyız" diyen Vali Koç, "Güvenlik güçlerimizce düzensiz göç ile mücadele faaliyetleri kapsamında 2024 yılının ilk iki ayında 44 operasyonda 64 göçmen kaçakçısı organizatörü gözaltına alınmış, bunlardan 29'u tutuklanmış, 18'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

Ayrıca son iki ayda 3 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellemiş, 995 düzensiz göçmen ise yakalanıştır. Bilinmesini isterim ki ilimizde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili operasyon ve çalışmalarımız artarak kararlı bir şekilde devam edecektir.

Trafik kazalarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarını önlemek için hem emniyetimizin hem jandarmamızın ilgili trafik birimleri bu alandaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler.

2024 yılının ocak ve şubat aylarında trafik ekiplerimizce yapılan denetimlerde 106 bin araç sorgulaması yapılmış, 390 araç trafikten men edilmiş ve gerekli idari para cezası uygulanmıştır.

Bunun yanında, vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla 2024 yılı ilk iki ayında 156 eğitim faaliyeti ile toplam 11 bin 213 sürücü, yaya ve öğrencilerimize trafik eğitimi verilmiştir.

Ama alınan tüm önlem ve yapılan tüm denetimlere rağmen ilimizde son iki ayda maalesef 80 yaralamalı, 2 ölümlü kaza meydana gelmiş, bu kazalarda 159 vatandaşımız yaralanmış, 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Buradan kıymetli hemşehrilerimize sesleniyorum; siz bizim için önemlisiniz canınız da malınız da önemli. Aldığımız bütün tedbirler, yaptığımız bütün denetimler sizin can ve mal güvenliğiniz için.

Sizlerden belirlenmiş olan trafik kurallarına, işaretlerine, hız limitlerine uymanızı ve yolculuk esnasında emniyet kemerlerinizi takmanızı önemle istirham ediyoruz. Son olarak 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdare Seçimleri ile ilgili, sorumlu ve görevli bütün kurumlarımızla birlikte, seçimin huzur ve güven ortamında yapılması, vatandaşlarımızın hür iradesini sandığa özgürce yansıması için başta güvenlik olmak üzere gereken her türlü tedbiri aldık, almaya da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza şükranlarımı arz ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - AĞRI