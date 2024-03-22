Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Sinanpaşa ilçesi Tokuşlar köyünde ikamet eden R.Y. isimli şahsın evine yaptığı baskında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Sinanpaşa ilçesi Tokuşlar köyünde ikamet eden R.Y. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler adli makamlarda alınan arama kararına istinaden, şahsın ev ve eklentilerinde Narkotik Köpek Unsuru ile arama yaptı. Yapılan aramada; 3 gram esrar maddesi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Meydana gelen olayla soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR