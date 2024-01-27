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Afyonkarahisar'da Tofaş otomobil takla attı: 4 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen kazada, Tofaş marka otomobil karşı şeride geçip takla attı ve ters durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da karşı şeride geçip ardından takla atarak ters durabilen Tofaş marka otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi yarışlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A., idaresindeki 03 SH 270 plakalı Tofaş otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından karşı şeride geçip takla attıktan sonra ters dönerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte K.Y., K.T. ve H.K., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şuhut Tofaş Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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