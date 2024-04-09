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Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada biri 7 yaşındaki çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Dikici köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.B., yönetimindeki 03 BB 799 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atarak yol kenarındaki şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ekibi sevk edildiği Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile M.N.K. (7) isimli çocuğu hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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