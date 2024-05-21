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Afyonkarahisar'da Otobüs Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'da meydana gelen otobüs kazasında yaralanan 17 yolcudan biri hayatını kaybetti. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplamda 17 kişi yaralandı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında yaralanan 17 yolcudan 1'i hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ö. idaresindeki 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ambulanslarla yaralıları hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şükrü A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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