Afyonkarahisar'da kamyonetin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kamyonetin motosiklete çarptığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sülün beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.A., idaresindeki 03 VD 059 plakalı kamyonet kavşaktan geçmeye çalışan tescilsiz motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.G. ve C.K. (10) yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR