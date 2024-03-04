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Afyonkarahisar'da kamyonetin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile motosiklet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kamyonetin motosiklete çarptığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sülün beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.A., idaresindeki 03 VD 059 plakalı kamyonet kavşaktan geçmeye çalışan tescilsiz motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.G. ve C.K. (10) yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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