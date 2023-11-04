Afyonkarahisar' da güvenlik güçleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 787 bin 500 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar' da güvenlik güçleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 787 bin 500 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde güvenlik güçleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Arama araçta 787 bin 500 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Konuya ilgili olarak İ.M., ve A.M., hakkında adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR