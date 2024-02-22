Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez ilçe Sülümenli Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, hakkında kasten yaralama suç kaydı ile 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O., isimli şahıs Sülümenli beldesinde yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece, tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR