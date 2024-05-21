Afyonkarahisar'da Alkollü Kamyon Şoförü Sebebiyle Meydana Gelen Otobüs Kazasında 1 Ölü, 16 Yaralı

Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı otobüs kazası ile ilgili yürütülen soruşturmada, kazaya karışan kamyon şoförünün ilk belirlemelere göre alkollü olduğu ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşanan kazada yaralanan 16 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor. Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yaralıları ziyaret ederek şifalar diledi. Yiğitbaşı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, kamyon şoförünün alkollü olduğunu ve hatalı bir şekilde anayola çıktığını söyledi. Vali Yiğitbaşı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir seyahat firmasına ait otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Maalesef 1 can kaybı ve 16 yaralımız var. Biz de yaralılarımızı ziyaret ettik. Yaralılardan 4 hastamız taburcu edildi. Afyonkarahisar'daki hastanelere nakli gerçekleştirilen hasta sayımız 4 hastalarımız taburcu edilmeyi bekliyor. Hastanede yatan diğer iki hastamızın da gözlem amaçlı tedavileri devam ediyor. Devlet hastanemizde de 5'i taburcu edilmiş 8 hastamız var. Aldığımız son bilgilere göre Allah'a şükür yeni bir can kaybımız olmayacak gibi görünüyor. Acı bir trafik kazası gerçekleşmiş durumda, kamyon sürücüsü tahliye yoldan anayola çıkarken kontrolsüz bir şekilde çıkmış. Soruşturma devam ediyor. İlk belirlemelere göre hatalı olan kamyon şoförümüz elimizde alkollü olduğuna dair bir bilgi de var. Kamyon şoförü ile ilgili adli işlemler devam ediyor." - AFYONKARAHİSAR