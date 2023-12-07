Afyonkarahisar'da 4 Zehir Taciri Yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyon ile 4 zehir tacirini ellerindeki uyuşturucuyu satamadan yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, Sandıklı ilçesinde ikamet eden F.Ö. (E-30), E.Y.(E-29), İ.S.(E-30) ve M.A.(E-36) isimli şahısların satmak maksadıyla kent merkezinden uyuşturucu temin ettikleri bilgisini aldı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler şahısların kullandıkları aracı Sandıklı ilçesi girişinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 17.56 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR