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Bankadan müşterilerin kilolarca altını buhar oldu! Bir numaralı şüpheli tutuklandı

Bankadan müşterilerin kilolarca altını buhar oldu! Bir numaralı şüpheli tutuklandı
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Belçika'da yaşayan bir gurbetçi çift, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir kamu bankasının kiralık kasasında olan 8 kiloya yakın altınlarının çalındığını iddia etti. Bir başka müşterinin de 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının çalındığına yönelik şikayetinin ardından 46 yaşındaki emekli bankacı gözaltına alındı. Kamera kayıtlarından altınları çaldığı belirlenen emekli bankacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Belçika'da yaşayan gurbetçi çiftin, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir kamu bankasına ait kiralık kasadaki 8 kiloya yakın altınlarının çalındığına yönelik şikayetinin ardından S.F.K. adlı müşteri de 14 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyasının çalındığına ilişkin şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli bankacı M.A.K. (46), tutuklandı.

8 KİLO ALTIN BUHAR OLDU

İddiaya göre; bugüne kadar yaklaşık 8 kilo altını muhafaza için kasalara bırakan R.Ö. ve Ü.Ö. çifti, 11 Ekim'de Bolvadin'e gelerek, altınlardan bir kısmını almak istedi. Kasa odasına inen R.Ö., altınların yerinde olmadığını görünce yetkilileri çağırdı. Yapılan kontrollerde kasalardan birinin boş olduğunun belirlenmesi üzerine R.Ö., avukatıyla birlikte emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine banka şubesine gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kasada aile üyeleriyle birlikte çok sayıda kişinin parmak izine rastlanırken, savcılık da olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

14 MİLYON LİRALIK İKİNCİ VURGUN

Aynı bankada kiralık kasası olan S.F.K. de 24 Ekim'de emniyete gelerek, kiralık kasada bulunan 14 milyon lira değerinde altın ve ziynetlerinin çalındığı yönünde şikayette bulundu. Polis şikayetler üzerine bankadaki kamera kayıtlarını inceledi. Polis, M.A.K. ile banka görevlileri Ş.B. (49) ve V.E.D.'yi (29) gözaltına aldı. Kasaları açtığı kaydedilen çilingirin ise ifadesine başvuruldu

EMEKLİ BANKACI TUTUKLANDI

S.F.K.'nin 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetini, haziranda emekli olan, bankanın kiralık kasalarından sorumlu M.A.K.'nin çaldığı belirlendi. M.A.K., 'Nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanırken, Ş.B. ile V.E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Her iki kasadan hırsızlıkla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTaş:

46 yaşında emekli bankacı ne ya, Avrupa’da 65 ten önce emekli olan yok bizdeki keyfe bak awwmkym arkadaş ya

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Haber YorumlarıDeniz Bakırtaş:

Banka zararı karşılıyormu merak ettim

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıGüven önemlş:

yaw arkadaş kime nereye güveneceğiz, şaşırdık kaldık can ve mal güvenliği nerde

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıKralçıplak:

Akp oy alacağız diye 40 lık delikanlıları emekli etti ya la

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