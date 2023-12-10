AFAD Ekipleri Mahsur Kalan 16 Kişinin Geçişini Sağladı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde eğitimde olan AFAD ekipleri, suyun debisinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 16 kişinin geçişini kurduğu sistemle sağladı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde eğitimde olan AFAD ekipleri, suyun debisinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 16 kişinin geçişini kurduğu sistemle sağladı.
Batman'dan Çermik ilçesine doğa yürüyüşüne gelen 16 kişi, suyun debisi yükselince mahsur kaldı. Bölgede eğitimde bulunan AFAD ekiplerinin kurduğu sistemle, grubun geçişi sağlandı. - DİYARBAKIR